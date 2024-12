Ilrestodelcarlino.it - Crollo alla villa Rivani Farolfi: feriti due adulti durante gita scolastica

Vicianza ai, collaborazione negli accertamenti e consapevolezza della correttezza del proprio operato. Sono i tre cardini intorno a cui ruotano le poche frasi pronunciate dal notaio Nicola, proprietario di, residenza settecentesca alle porte di Ro nella quale lunedì mattina si è verificato un pauroso incidenteuna. Mentre due classi (la quinta elementare e la seconda media della scuola di Ro) stavano visitando gli interni dell’edificio storico, un terrazzino che si affaccia sul giardino è crollato, facendo precipitare per quattro metri un insegnante 43enne e la guida turistica 68enne che li stava accompagnando. I due malcapitati hanno rimediato diverse fratture (con prognosi di oltre trenta giorni) ma per fortuna non sono mai stati in pericolo di vita.