Conte cambia tutto | il tecnico del Napoli stravolge la squadra dopo la Lazio!

Il ko contro laha lasciato tanti interrogativi ad Antonio. L’allenatore delsarebbe pronto are. Sono giorni molto difficili per Antonioe ancor più per il. Gli azzurri vengono da due sconfitte, una in Coppa e l’altra in campionato ma contro lo stesso avversario: ladi Marco Baroni. I due ko sono arrivati in modo deldiverso, sia negli interpreti che nelle modalità. Al tempo stesso, però, sono emersi alcuni dettagli chiave sulle problematiche presenti inla prima parte di stagione.In modo particolare, numerosi problemi sarebbero legati alla fase offensiva.sommato, è lo stesso Antonioche “preferisce” un baricentro più basso, ma in realtà anche i protagonisti faticano e non poco una volta arrivati negli ultimi trenta metri.