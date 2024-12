Quotidiano.net - Competitività UE: Confindustria e Ceoe puntano su alleanze imprenditoriali

Leggi su Quotidiano.net

"Chiediamo che l'Ue approfitti del prossimo ciclo istituzionale per porre fine alla perdita di, e che ribalti la situazione puntando su una strategia di miglioramento delle nostre economie che faccia leva sulle imprese". Il presidente dellaspagnola, Antonio Garamendi, lo sottolinea in una intervista all'ANSA in occasione del business forum con, domani a Roma con l'intervento del Re di Spagna Felipe VI: una presenza che "ha un valore fondamentale" ad un incontro dove "le imprese spagnole e italiane possono far sentire la propria voce". "Dico sempre - evidenzia il leader degli imprenditori spagnoli - che il ruolo istituzionale svolto dalla Corona spagnola nelle relazioni internazionali della Spagna e nelle relazioni commerciali delle nostre imprese è cruciale.