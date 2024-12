Sport.quotidiano.net - Champions, Italiano: "Bologna fammi un regalo, batti il Benfica"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lisbona, 10 dicembre 2024 - Nel giorno del suo compleanno Vincenzoha chiesto unspeciale ai suoi: battere ile conquistare la prima vittoria inLeague. Parla direttamente dallo stadio Da Luz il mister, lì dove domani alle 21 ilsarà impegnato contro i lusitani di Bruno Lage, secondi in Portogallo ma ancora alla ricerca del pass definitivo per accedere ai playoff (che potrebbe già arrivare domani in caso di successo). Ma ilnon ha intenzione di fare da comparsa, anzi, sono mille i motivi per provare a rendere speciale la notte di Lisbona."Oggi ho portato le paste e abbiamo fatto un brindisi tutti insieme - ha detto, nel giorno del suo 47esimo compleanno -, poi ho chiesto ai ragazzi unimportante. So che loro danno l'anima, hanno sempre dato il massimo l'impegno, anche se forse in casa avremmo potuto fare meglio, ma abbiamo offerto grandi prove ed è mancato davvero poco, quel dettaglio in più che qui infa la differenza.