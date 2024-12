Ilnapolista.it - Cannavacciuolo: «Incontrare Gualtiero Marchesi è stata un’emozione più forte di Maradona»

La Stampa intervista oggi Antoninoche da questa sera sarà di nuovo in tv con Masterchef., il padre della cucina italiana. Che ricordo ha di lui? «Avevo poco più di 18 anni, quando mangiai nel suo ristorante: se ci ripenso, provo ancora oggi la stessa emozione di allora. Neanche quando incontrail’impatto era stato così. Quella che Masterchef gli ha dedicato èuna puntata rivelatrice: di nessuno è rimasto un ricordo così indelebile. Ha reso internazionale la cucina italiana. Ha cambiato le carte in tavola. Gli siamo tutti figli. Rifatte oggi, 30 anni dopo, le sue ricette sono ancora innovative e attuali, e ancora ispirano».Il lavoro dello chef è faticoso anche fisicamente. Cosa fa per tenersi in forma ? «Premesso che non credo e detesto le diete, sono per una autodisciplina alimentare che mi ha fatto perdere non pochi chili.