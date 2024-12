Inter-news.it - Bisseck richiama: «Gol nel finale, mai bello. Ma Inter resta compatta»

Leggi su Inter-news.it

dopo Bayer Leverkusen-terminata sul punteggio di 1-0, in un’vista suTV ha commentato la sfida della sesta giornata di UEFA Champions League.COMPATTEZZA – Yanndopo Bayer Leverkusen-ha parlato così: «Il calcio purtroppo è anche questo. Avevamo preparato bene la partita, giocata in maniera solida. Prendere gol alla fine non è mai. Il Bayer Leverkusen è veramente una gran bella squadra, giocano molto bene palla al piede soprattutto quando hanno il possesso palla. Anche noi per gran parte della partita abbiamo fatto il nostro rimanendo sempre compatti. Lunedì incontriamo la Lazio, altra grande squadra. La prepareremo come tutte le altre partite, loro sono in forma e ci prepareremo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «Gol nel, mai