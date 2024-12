Unlimitednews.it - Angelilli “Regione Lazio punta sull’internazionalizzazione delle Pmi”

ROMA (ITALPRESS) – "E' un'opportunità molto concreta per dare a tutte le piccole e microimprese della possibilità di partecipare a degli eventi, afiere a livello internazionale, un'opportunità di portare i loro prodotti, i loro progetti, in Europa e nel mondo, con un contributo fino a 15mila euro per impresa". Lo ha detto Roberta, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della, in occasione della presentazione dell'edizione 2025 del bando "Voucher per l'internazionalizzazionePMI".