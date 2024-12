Lanazione.it - Agenti di polizia in fuga da Empoli: “Troppi disagi, mancano gli alloggi”

, 11 dicembre 2024 – La denuncia arriva dal sindacato: glidiassegnati al commissariato disono costretti a frugarsi in tasca e a pagarsi l’affitto perché in città le infrastrutture dove poterare sono carenti. La sezione Siulp dilancia l’allarme: “per gli. Appena hanno la possibilità di fare domanda di trasferimento, questa viene inoltrata per altre sedi proprio per evitare il problema legato agli”. A spiegare la questione è il segretario SiulpAmedeo Maffettone. “Il personale dipendente che si trova assegnato dopo il periodo di prova è costretto a dover sopperire alle mancanze, sopportando economicamente con almeno 400/500 euro mensili le spese per un monolocale, e tutti gli altri costi connessi”. “La mancanza di strutture idonee - insiste Maffettone - rappresenta un forte limite all’assegnazione dei giovani; già dal corso di formazione sapendo chenon è dotata di tali locali perare, sono soliti indicare altre opzioni lavorative più confortevoli”.