A Pontedera arriva il Katedromos, “il catechismo della sicurezza stradale”

, 11 novembre 2024 - Incontri-lezione con immagini, musiche e animazione per far capire ai giovani i reali rischi che si corrono quando si è alla guida, e simulazioni di incidenti stradali per vivere le fasi drammatiche e concitate di un sinistro. Sono queste le iniziative in programma ain due distinti appuntamenti con i ragazzi delle scuole:, il, e il Crash Test Experience. Un progetto per sensibilizzare i più giovani alle tematiche relative al CodiceStrada e alle buone pratiche da tenere alla guida. Appuntamento giovedì 12 dicembre, a partire dalle ore 9 e fino alle 13, presso la Multisala del Cineplex di(Via Tosca Romagnola 235 B, e venerdì 13 dicembre sempre dalle ore 9 alle ore 13, presso il Polo Scolastico Dino Carlesi .