Lanazione.it - A Massa apre il Biscottificio For You dei ragazzi con disabilità

Leggi su Lanazione.it

, 11 dicembre 2024 – Offrire aconl’opportunità di lavorare e imparare nuove attività in modo da acquisire una maggiore indipendenza sia dal punto di vista lavorativo che sociale. È questa l’idea alla base del ’e Birrificio For-You’, il progetto, nato nel 2020 dall’omonima associazione, che sabato, dalle 11 alle 18, verrà inaugurato in via Pradaccio (entrata al cancello del Lago del Sole), alla presenza delle istituzioni dei comuni di, Carrara e Montignoso e deidi tante altre associazioni attive sul territorio. A partire dalle 13 sarà offerto un rinfresco con musica. Un momento di festa e di orgoglio per l’associazione For-You, che vedrà così arricchirsi la struttura che già può contare sul laboratorio di pasticceria, su quello di bricolage, su una stanza per la musica e una relax, oltre che sul lago nel quale pescare e accanto a cui svolgere diverse attività all’aperto.