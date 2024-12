Ilrestodelcarlino.it - Visite gratis con il primario di oncologia del Murri

Servigliano (Fermo), 10 dicembre 2024 – Al via il programma di prevenzione denominato ‘Giornate della salute’, promosse all’interno del progetto ‘Smart Village’ sviluppato in forma sperimentale che ingloba 10 comuni dell’entroterra Fermano. Domenica 15 dicembre in via 24 Maggio a Servigliano si terrà la prima delle 31 giornate programmate legate all’iniziativa ‘Giornate della salute’ che vede impegnati vari enti del territorio, promosso dall’Ambito sociale territoriale XIX in collaborazione con 10 Amministrazione delle aree interne, Area sanitaria territoriale di Fermo, Inrca e Univpm. La cittadinanza è invitata ad effettuare una ‘Visita Senologica’ gratuita con Renato Bisonni,dell’Unità operativa complessa didell’ospedale ‘’ di Fermo. La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 351.