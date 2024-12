Ilnapolista.it - Trentalange vuole mettere gli arbitri in vetrina: «L’esposizione di un arbitro può essere commercializzata»

Alfredo, candidato alla presidenza dell’Associazione italiana, ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Tele Club Italia’ per presentare il suo programma elettorale:«Sono già stato presidente per 20 mesi attuando un programma innovativo che è stato interrotto quando erano già state fatte una serie di innovazioni come quella del doppio tesseramento che permette ai calciatori di fare glie aglidi poter continuare la carriera da calciatore, portando all’Aia calciatori che sapessero muoversi nelle dinamiche calcistiche e nelle pieghe del regolamento. Abbiamo cercato di introdurre più trasparenza, con osservatori e strutture, rendendo ad esempio trasparenti i voti con una comunicazione diretta delle graduatorie arbitrali. Abbiamo deciso di dare un grosso valore alla comunicazione interpellandoche potessero rappresentarci sia negli organi federali che nei mezzi di comunicazione come le TV e media.