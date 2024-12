Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Ragno: dal successo di 'Vermiglio' al teatro con Kafka

Perquesto è un momento fortunato: l’inattesodi un ‘piccolo’ film come ‘’ premiato a Venezia, la partecipazione a ‘Iddu’ con Toni Servillo e Elio Germano, l’imminente uscita sul grande schermo della nuova opera storica di Roberto Andò ‘L’abbaglio’ dove interpreta Giuseppe Garibaldi. Ma, spiega lui smorzando gli entusiasmi, "il vero, al di là di episodi fortunati, è essere riuscito a fare il mio lavoro". E aggiunge: "Ho avuto fortuna a intraprendere, fra alti e bassi, il mestiere che amo. Per me parla quello che ho fatto e il percorso che ho seguito. Non faccio distinzione fra prosa, cinema o serie tv. Sono contento di stare ovunque riesco a manifestare il mio talento". In questi mesiè tornato al, dove in passato è stato diretto da maestri assoluti come Luca Ronconi, Carlo Cecchi o Massimo Castri, con una raffinata prova d’interprete incentrata su un racconto datato 1917 di Franzintitolato ‘Una relazione per l’accademia’.