Teatro scritti e gastronomia Pioggia di eventi

Dopo l’inaugurazione di ieri, la settimana da capitale per Urbino entra nel vivo alle 17 di oggi, con l’inaugurazione della mostra di incisione ‘Sommovimenti’, curata da Bruno Ceci, nella Galleria Albani. Doppia iniziativa alle 18: nella Sala del Maniscalco c’è ‘La modernità degli archivi scientifici e storici’, a cura di Archivio di Stato - sezione Urbino, Fondazione Ca’ Romanino e Grda - Uniurb (Distum), al Caffè Basili ‘Cosa c’è Dop. Informati con gusto’ andrà alla scoperta del capitale enogastronomico del territorio, in un incontro condotto da Otello Renzi. Alle 21, il Cinema ducale torneràper una sera con ‘I Musicomici - Attacchi di swing’, a cura del Ctu ‘Cesare Questa’. Mercoledì aprirà la giornata, alle 12 a Palazzo ducale, il concerto della banda del corpo nazionale dei vigili del fuoco per Santa Barbara, con la partecipazione del tenore Francesco Grollo.