Su Canale 5? Che schifo Grande Fratello bufera nera su Signorini e Giglio È successo davanti a milioni di telespettatori

Ieri sera, lunedì 9 dicembre, è andata in onda una nuova puntata delsu5. Poco prima della diretta, i canali social del programma avevano anticipato che Yulia Bruschi avrebbe lasciato temporaneamente la Casa. Tuttavia, nel corso della puntata, Alfonsoha confermato che la gieffina ha abbandonato definitivamente il reality show. Il conduttore ha fatto un collegamento con i concorrenti e ha rivelato loro, e al pubblico, una notizia che aveva iniziato a circolare nelle settimane precedenti. Simone Costa, ex fidanzato di Yulia, ha infatti denunciato la gieffina per aggressione. L’aggressione (Yulia ha lanciato un bicchiere all’ex causandogli una profonda ferita allo zigomo) sarebbe avvenuto poco prima che Yulia entrasse nella Casa. “Questa è la versione di Simone”, ha commentato Yulia, “ma io avrei modo di raccontare la mia, e vedrete che sarà molto diversa da quella che gira sui giornali”.