Secondigliano | sorpreso con la droga Un arresto della Polizia di Stato

Arre31enne napoletano per spaccio di: sequestrati 90 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana e 230 euro in contante.Nella giornata di ieri, ladiha tratto inper detenzione illecita di sostanze stupefacenti e spaccio un 31enne napoletano con precedenti di, anche specifici.In particolare, gli agenti del Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via dello Scirocco, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato.I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 26 involucri di hashish del peso di circa 90 grammi, 33 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 60 grammi, e 230 euro suddivisi in banconote di vario taglio.