Ottant’anni di Frate Indovino tra l’ecologia e una missione in Ucraina | La Terra sta morendo e in Europa non siamo al sicuro

“Sembra un paradosso, ma dagli indios in Amazzonia ho imparato a essere ancora più francescano di quanto non sia. La natura loro ce l’hanno nel Dna ben più di noi, che pure da ottocento anni portiamo avanti il messaggio del Cantico delle Creature di Francesco”. Fra Carlo Maria è unfrancescano, presidente dell’associazione Assisi Missio. Mentre parliamo si trova in macchina di fronte a un grande magazzino di articoli sportivi per comprare, al posto dei sandali francescani, un paio di scarpe pesanti per l’imminentein, per un progetto di sostegno alle madri che hanno perso i figli. Con lui c’è Paolo Friso, direttore generale Edizioni. Edizioni che pubblicano il noto calendario – 2,5 milioni di copie stampate e inviate ogni anno – che quest’anno compie, proprio nell’ottavo centenario del Cantico di San Francesco e nell’anno del Giubileo.