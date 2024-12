Iltempo.it - Orsini non si tiene: "Meloni criminale politica", l'attacco surreale

Alessandroci riprova. E torna a chiamare "" il premier Giorgia, già finita nel mirino del professore pochi giorni fa, quando l'insulto era rivolto, oltre al capo del governo, anche al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, "rei", secondo, di avere "le mani sporche del sangue dei bambini palestinesi". Il prof, che da quella sparata non ha raccattato grandi ospitate tv se non una marea di insulti, ora riparte all'di, che "provoca nausea e disgusto", esordisce in un post su X, annunciando che "presto tornerò a documentare che Giorgiaè unacoinvolta nel genocidio del popolo palestinese". E inizia la sua intemerata contro il capo del governo italiano: " È una vergogna assoluta che i cosiddetti "media dominanti" non spieghino che la posizione ufficiale - dico "ufficiale" - di Giorgiaè di appoggio incondizionato a Netanyahu nel bombardamento di Gaza.