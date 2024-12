Thesocialpost.it - Oriana Guidi trovata morta in casa ad Aosta, l’allarme dato dalla figlia

La Procura diha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte di, 70 anni,cadavere nella sua abitazione nel quartiere Cogne di. È stato aperto un fascicolo per omicidio, ma chi indaga precisa che si tratta di un atto dovuto per permettere tutti gli accertamenti necessari.Leggi anche: Cagliari, coppia di anzianiin: ipotesi malore o avvelenamentoLa scoperta del corpo diLa morte dirisale ai giorni scorsi, ma la notizia è emersa solo con l’apertura ufficiale dell’inchiesta. A scoprire il corpo è stata la, che hadopo non essere riuscita a contattare la madre. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno trovato la donna priva di vita nella sua abitazione.Accertamenti e ipotesiIl corpo disarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause del decesso.