Nuoto Italia quinta con la 4×100 Curtis | Abbiamo sognato la medaglia Morini | La staffetta sta crescendo

L’ha concluso al quinto posto lafemminile ai Mondiali diin vasca corta. Le azzurre hanno completato la propria prova con il tempo di 3:29.58, a un secondo abbondante dal terzo gradino del podio su cui è salito il Canada (3:28.44). La gara è stata vinta dagli USA con il nuovo record del mondo (3:25.01) davanti all’Australia (3:28.44).Sofia, Sara, Chiara Tarantino ed Emma Virginia Menicucci si erano presentate all’atto conclusivo con il miglior tempo della batteria, riuscendo poi a conseguire un risultato interessante e sfiorando il record nazionale. Le azzurre hanno analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai.SOFIA: “Siamo entrate in acqua con la consapevolezza che fosse difficile portare a casa una. Stiamo diventando sempre più forti insieme, in acqua ci sentiamo bene: lapurtroppo non è arrivata,fatto del nostro meglio e speriamo di crescere”.