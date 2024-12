Napolipiu.com - Napoli, piano di mercato per l’attacco: due cessioni in vista

Leggi su Napolipiu.com

diper: duein">Il club azzurro potrebbe sacrificare due giocatori neldi gennaio per rinnovare il reparto offensivo.Ilsi prepara a una rivoluzione nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, due attaccanti potrebbero lasciare il club partenopeo nella finestra diinvernale per far spazio a nuovi innesti richiesti da Antonio Conte.I numeri parlano chiaro: Giacomo Raspadori ha raccolto appena 57 minuti nelle ultime dodici partite, mentre Cyril Ngonge ha totalizzato solo 102 minuti con una singola partita da titolare. Un minutaggio ridotto che ha spinto la dirigenza azzurra a valutare la loro cessione.La strategia delsembra ormai delineata, con Neres e Simeone che si sono imposti come prime alternative offensive nelle rotazioni di Conte.