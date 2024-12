Tpi.it - MSC Crociere è il nuovo partner di X Factor Italia per il viaggio verso l’edizione 2025

Grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle, MSCannuncia la nuovaship con X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che appassiona milioni dini. MSC Lirica, una delle navi della flotta MSC, si trasforma in “La nave di X” e avrà l’onore di traghettare il pubblico dal2024 a quella di X.In occasione della finale di X2024, tenutasi ieri in Piazza del Plebiscito a Napoli, è stato rivelato che MSC Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate uniche all’insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show.