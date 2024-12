Quotidiano.net - Morte di Andrea Purgatori, la lettera dei figli: “Catastrofica sequela di errori”

“Unadidovuti ad imperizia e imprudenza. Oltre a costringerti ad una dura terapia inutile, hanno anche e soprattutto ritardato le diagnosi e le cure di cui avevi realmente bisogno”. Sono le parole, durissime, scritte daidel giornalista- Edoardo, Victoria e Ludovico - in unaal padre, morto nel luglio del 2023. Una vicenda dolorosa e complicata finita al centro di un’inchiesta della procura di Roma e che ora rischia di finire in tribunale. I quattro medici che lo ebbero in cura sono infatti accusati di omicidio colposo per “imperizia, negligenza e imprudenza” – scrive la procura, le stesse parole riprese dai fratellinell’ipoteticala padre – nelle cure del giornalista morto a causa di una endocardite infettiva.