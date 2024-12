Mistermovie.it - Mister Movie | Suicide Squad: Kill the Justice League conclude il suo viaggio con la Stagione 4

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Rocksteady Studios e WB Games hanno annunciato che la quartadithesegnerà la fine dei contenuti post-lancio per il gioco. Con l’episodio 7, intitolato Control, che debutta domani, 10 dicembre 2024, i fan si preparano a vivere gli ultimi capitoli di questa avventura d’azione ambientata nell’universo DC.Deathstroke si unisce al cast per laFinaleclass="wp-block-heading">L’aggiornamento della4 introduce Deathstroke, uno dei personaggi DC più amati e temuti. A partire dal 10 dicembre, i giocatori potranno impersonare il leggendario assassino Slade Wilson e affrontare l’invasione di Brainiac. Per sbloccare Deathstroke, è necessario completare la Mayhem Mission al livello episodio 30 e sconfiggere Brainiac.