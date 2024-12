Mistermovie.it - Mister Movie | Spider-Man 4: Amy Pascal svela i dettagli della trama e la nuova direzione per Peter Parker

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Le conversazioni su-Man 4 sono state in corso sin dal 2019, ben prima dell’uscita di-Man: No Way Home. Da allora, il progetto è stato ufficialmente annunciato e sta prendendo forma con nuove rivelazioni sullache potrebbero segnare una svolta significativa pernella Marvel Cinematic Universe (MCU).L’abbandono dell’identità diclass="wp-block-heading">Amy, produttrice di lunga datasaga di-Man con Tom Holland, ha recentemente rivelato in un’intervista con Pete Hammond per la serie Behind the Lens di Deadline alcunichiave sulladi-Man 4.ha spiegato come la storia si concentrerà suche decide di abbandonare la sua identità diper concentrarsi esclusivamente su-Man.