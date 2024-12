Mistermovie.it - Mister Movie | Coming Out Shawn Mendes sull’essere bisex: “Esempio per altri ragazzi”

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nel suo nuovo brano The Mountain,ha risposto alle insistenti voci sulla sua bisessualità con una frase che ha fatto il giro del web: “Pensate quello che vi pare, va bene tutto”. In un recente show, il cantante canadese è stato più esplicito: “Si è detto di tutto su di me. Per quanto riguarda i rumor sul mio orientamento, voglio dire che è una cosa che sto ancora capendo, come molti. Voglio permettermi di provare sensazioni ed emozioni e per il momento questo è tutto quello che ho da dire su questo”.La Dichiarazione diclass="wp-block-heading">In una nuova intervista,è tornato sull’argomento, ribadendo la sua riluttanza ad aderire a qualsiasi etichetta. Il cantante ha spiegato che non è semplice capire chi si è mentre i media ti mettono sotto una lente d’ingrandimento.