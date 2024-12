Ilfattoquotidiano.it - Martina morta a 9 anni dopo avere mangiato un piatto di gnocchi. La madre: “Non so cosa sia successo”

Il pranzo con la mamma al ristorante, poi lo shock anafilattico, i tentativi per salvarle la vita e la morte in ospedale. Ora anche i Nas intervengono nel caso dia 9undiin un ristorante del centro commerciale GranRoma. “Ho chiesto al ristorante di controllare il pacco degli. Siamo sempre stati attenti, non sosia. Sono disperata“, ha dichiarato la mamma della bambina al Corriere della Sera. Il decesso, secondo il referto medico, sarebbe stato causato da un arresto cardiorespiratorio a sua volta provocato da una grave forma allergica al frumento di cui soffriva la giovanissima vittima. La piccola era arrivata al Policlinico Casilino in arresto cardiorespiratorio dalla sua abitazione in via del Fringuello a Torre Maura a Roma.