Iltempo.it - Manageritalia, Galà della solidarietà 2024 presentato oggi a Bologna

Leggi su Iltempo.it

, 10 dic. (Adnkronos/Labitalia) - La comicità sostiene la. Saranno l'ironia, la sagacia e le battute più fulminanti di alcuni dei comici di Zelig, insieme al calore e alla generosità del pubblico emiliano romagnolo, i veri protagonisti de Il Gran'Lei non sa chi sono io – tonight show', l'evento natalizio di beneficenza organizzato daEmilia Romagna in collaborazione con hub del territorio, Cida e Cfmt in favore delle principali associazioni umanitarie del territorio bolognese e non solo. Lo spettacolo è in programma domenica 15 dicembre alle ore 20.30 presso gli spazi dell'auditorium Hotel Savoia in Via del Pilastro 2 a. Saranno circa 1000 i biglietti messi a disposizione delle associazioni coinvolte.A illustrare, nella Sala Anziani del Comune di, il programma e le finalità dell'evento sono stati: Massimo Bugani, assessore Innovazione digitale del Comune di- Cristina Mezzanotte, presidente diEmilia Romagna e segretario regionale Cida Emilia Romagna – Roberto Morgantini, ideatore e fondatore delle Cucine popolari diCivibo odv - Alessia De Pasquale, conduttrice 'Di lei non sa chi sono io – tonight show' e Linda Lucchi, in rappresentanza dei ragazzi e ragazze vincitori delle borse di studio