La proiezione al Teatro Parenti di "1% of War", il documentario sulla guerra in Ucraina

IlFrancodi Milano ospiterà lunedì 16 dicembre alle ore 20:30, ladel“1% of War. A Movie About Death and Life”, diretto da Denys Khrystov e Mykola But, presenti in sala per offrire la loro testimonianzae sulle esperienze vissute durante le riprese. L’opera dei due registi racconta le evacuazioni durante gli ultimi giorni della battaglia per Avdiivka, città simbolo del conflitto in. Ilintreccia le storie di persone costrette a lasciare tutto, dalle case distrutte ai legami familiari, per affrontare un futuro incerto e carico di dolore. Tra i momenti più intensi delc’è il salvataggio di un soldato ucraino ferito, mostrato con cruda realtà e capace di suscitare quel sentimento misto di fragilità e speranza che emerge nei momenti più drammatici dell’essere umano.