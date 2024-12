Iltempo.it - La poltronissima di Conte. Tra i big del M5S è caccia al 3° mandato

Addio al Movimento 5 Stelle. La cancellazione del Garante chiude l'era del Vaffa e apre quella del partito di Giuseppe, dove non c'è limite ai mandati. Diversi, quindi, i big del passato che provano a sfruttare il treno dell'ex premier per tornare in quel palazzo, lasciato a malincuore. Da Roberto Fico, che studia da governatore della Campania a Paola Taverna, che spera di tornare a fare presto inciuci in quel Montecitorio, più di qualche grillino della prima ora rinnega il padre in cambio di una poltrona. Le caselle, a prescindere dagli accordi nel campo largo, d'altronde, non sono quelle del 2018. La forbice tra il 9% e il 10% basta solo a garantire il cerchio magico diarrivato alla fine del secondoe qualche “blindato”. Ecco perché i vari Vito Crimi, pur avendo dato un contributo notevole alla vittoria della mozione Giuseppi, vedi strane manovre al pc (fotografate dal Tempo, prima degli scrutini), dovranno sgomitare per un ritorno.