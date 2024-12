Serieanews.com - Juve, ecco il vice Vlahovic: si è offerto un bomber della Premier

Leggi su Serieanews.com

, scelto il: la dirigenza bianconera è pronta all’investimento sull’attaccante. Scelto il nomeLantus sta attraversando un periodo difficile, complicato da una serie di infortuni e risultati altalenanti in campionato. Dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Bologna, i bianconeri sembrano aver perso quel ritmo vincente che avevano iniziato a costruire. La squadra, pur mostrando buone trame di gioco, fatica a concretizzare e, soprattutto, non riesce più a fare quel salto di qualità che le consentirebbe di restare in lotta per le posizioni alteclassifica.il: si èun(Ansa Foto) – SerieanewsUn aspetto che pesa in modo particolare è l’attacco, dove lantus sta vivendo una sorta di “emergenza”, soprattutto a causa dell’infortunio prolungato di Arek Milik, ildi Dusan