Il costo del marmo | le nuove tariffe più di 7mila euro un blocco di statuario

Carrara, 10 dicembre 2024 – Valori di mercato del: sono state approvate lebasate per la prima volta sugli studi dell’osservatorio del. Con una determina del direttore del settoreGiuseppe Bruschi, sono stati fissati i nuovi valori medi di mercato per tonnellata dei materiali da taglio estratti dalla cave. Levalutazioni saranno in vigore sino al 2028 e, incrociate con le varie schede merceologiche, serviranno alla definizione del valore unitario di produzione di ogni singola cava. Per la prima volta i valori medi di mercato sono stati redatti basandosi sugli studi dell’Osservatorio del: il nuovo organismo voluto dall’amministrazione in sinergia con Camera di commercio Toscana Nord Ovest e consorzio Zona industriale apuana. Sulla base degli studi condotti dall’osservatorio si è arrivati a stabilire nuovi valori per le diverse varietà di marmi e a seconda della qualità dei blocchi: squadrati, semi-squadrati e informi.