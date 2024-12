Liberoquotidiano.it - "I maschi mi hanno sminuita e ancora oggi ci provano": le parole di Federica Pellegrini sono un caso

Leggi su Liberoquotidiano.it

si unisce al lavoro della Fondazione Cecchettin, di cui ha già preso parte alla prima riunione. L'ex-campionessa di nuoto, che ha appeso la cuffia più di tre anni fa, si mette in gioco per una causa importante e dice: “Ci metto sempre la faccia, non ho paura di pretendere rispetto.fiera che un uomo capace di tramutare l'orrore in pensieri sani abbia chiamato me. Volevo voci da mondi diversi e, come tutti,rimasta colpita dal suo comportamento. Ero alla fine della gravidanza quando Giulia è stata uccisa, miimmedesimata in lei, nella famiglia. Io mai sarei riuscita a contenere la rabbia, ma so che è ora di costruire una cultura solida contro la violenza di genere. Misempre esposta, figurarsi se non lo farò per questo”. La Fondazione, presentata in Parlamento, è stata accolta dal ministro dell'Istruzione Valditara con la convinzione che il patriarcato sia ideologia.