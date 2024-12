Anteprima24.it - Grave inquinamento ambientale, sequestrata una azienda ‘bio’

Tempo di lettura: 6 minutiNella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutelae la Sicurezza Energetica di Napoli e del Gruppo di Torre Annunziata, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto al sequestro di un’industria dolciaria, la “IDAV S.p.A.” di Striano, in ordine ai reati ambientali previsti dagli artt. 452 bis () e 452 septies (impedimento al controllo) del codice penale, nonché dagli artt. 137 (scarico abusivo di reflui industriali), 256 (gestione illecita di rifiuti) e 279 (emissioni in atmosfera non autorizzate) del D.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia di tutela dell’Ambiente) e ai reati edilizi e paesaggistici previsti dagli artt.