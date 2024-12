Tpi.it - Federica Pellegrini su Thomas Ceccon: “Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi”

su: “Non è ilreplica a, il nuotatore che dopo le Olimpiadi di Parigi aveva affermato di non aver ricevuto mai una parola di supporto dalla sua ex.Intervistata dalla Stampa, l’ex atleta ha dichiarato a proposito del nuotatore: “Sono stipita e un po’ mi fa sorridere. Non è ilchedi”.“Gli ho scritto dopo il record del mondo, c’è un video a Parigi in cui ci abbracciamo. Che dire? Davanti al nomea qualcuno viene voglia di tirare batoste” ha aggiunto, infatti, in un’intervista al Corriere della Sera aveva dichiarato a proposito della campionessa: “Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi e io mi faccio i fatti miei.