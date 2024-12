Ilgiorno.it - Farmacie in Lombardia: più vaccini, telemedicina e test. Le novità per il 2025

Milano, 10 dicembre 2024 – I, la, gli screening, i. Sono sempre di più i servizi dellein, con le 'croci verdi' che rivendicano il loro ruolo crescente di “laboratorio di innovazione ed esempio concreto di come questo modello possa rispondere alle esigenze dei cittadini, favorendone l'accesso al sistema sanitario”. E con questa definizione, Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza (F-Lombarda) ha tracciato un bilancio dei traguardi raggiunti dallelombarde nel 2024 e dellein serbo per l'anno che verrà. Una in particolare: “Da gennaio partirà il tour 'Spazi di salute. Roadshow fra salute e territorio', con tappe previste a Lodi/Cremona, Varese/Como, Bergamo e Milano/Monza Brianza, durante le quali promuoveremo una visione integrata della salute, inclusiva non solo degli aspetti clinici e medici, ma anche di quelli sociali, economici e culturali”, ha annunciato Annarosa Racca, presidente di Federfarmae di F-Lombarda.