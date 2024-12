Lopinionista.it - Congo, Bassetti: “Nuova emergenza? Non abbiamo ancora piano pandemico”

ROMA – “In Italia siamo pronti per unapossibilesanitaria? Oggi al momento nonun”. Lo afferma il primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, a Tv2000 ospite del programma ‘Il mio medico’, in merito alla misteriosa malattia registrata in.“Il– aggiunge– non so se servirà per questa malattia misteriosa. Ci auguriamo che tutto sia derubricato a qualcosa di già conosciuto. Aspettiamo da un paio di anni un quadro. Era quasi pronto, mi dicono che dovrebbe arrivare a momenti. Se dovesse arrivare un nuovo problema infettivo e noi non avessimo un, dopo tutti i proclami, la politica sarebbe difficile da difendere”.“Questa malattia – sottolineaa Tv2000 – non sappiamocosa sia.