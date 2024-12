Ilfattoquotidiano.it - Caso Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino difendono il giudice, ma Carolyn Smith si smarca: “Tocca al padrone di casa prendere delle decisioni”

In queste ore si sta decidendo il destino televisivo di Guillermo, ilche nell’ultima puntata di Ballando con le stelle ha lasciato all’improvviso lo studio televisivo, in diretta nazionale. Poi le accuse pesanti di presunte molestie mosse dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, che ha commentato il video che è circolato in Rete in cuidurante l’intervista con la Lear nel dietro le quinte avrebbe sfiorato le parti intime di un ballerino dietro di lui.Milly Carlucci a Il Corriere della Sera ha dato la sua versione: “Ma li? e? chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si e? messo a ridere”.