Ilgiorno.it - Casiraghi, lutti e splendori. Addio a Fernanda Biffi, la suocera di Carolina: chi c'era ai funerali

Leggi su Ilgiorno.it

Fino Mornasco (Como) – Ha vissuto fino a 99 anni, compiuti lo scorso luglio, chiusa in quel silenzio sobrio che ha sempre caratterizzato la sua vita. Ieri è stato celebrato l’ultimodidi Monaco e madre di Stefano, morto a 30 anni in un incidente nautico avvenuto il 3 ottobre del 1990 a Cap Ferrat, in Francia. Se ne è andata sabato, nella villa di famiglia di Fino Mornasco, Le Cicogne, al termine di una vita lunghissima, con grandi felicità ma anche grandi dolori e perdite importanti. Il 10 luglio avrebbe compiuto 100 anni, ma 34 anni fa aveva dovuto affrontare il tragico lutto della perdita di un figlio, un’incidente avvenuto durante la gara offshore della “Formula Uno del mare” in diretta televisiva, vissuto minuto per minuto anche da lei, che quel giorno era a Montecarlo.