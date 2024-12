Quotidiano.net - Carburanti, 103 euro in meno a famiglia rispetto al 2023

Leggi su Quotidiano.net

I prezzi deialla pompa in Italia ad ottobre hanno toccato i minimi degli ultimi 24 mesi, consentendo nel 2024 un risparmio per gli automobilisti di circa 2,7 miliardi diall'anno passato, cioè 103. Lo rende noto l'Unem, l'associazione delle imprese dei carburanri, nel suo preconsuntivo petrolifero 2024, presentato a Roma. Nel 2024 crescono i consumi petroliferi (+1,7%), trainati dai prodotti per la mobilità, il 72% del totale. I consumi dei soliper i trasporti (benzina, gasolio, gpl, jet fuel e bunker) crescono del 3,7%, per effetto dell'aumento della domanda di mobilità.