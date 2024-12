Thesocialpost.it - Autobus elettrico fuori controllo travolge la folla: almeno 7 morti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato a Mumbai, nel distretto di Kurla West, provocandosettee più di 40 feriti. Undella compagnia pubblica Best,, si è abbattuto contro pedoni e veicoli, terminando la sua corsa contro il muro di un edificio residenziale.Leggi anche: Bimba di 11 anni investita da un: era appena uscita da scuolaLa dinamica dell’incidenteL’, appena entrato in servizio da tre mesi, era guidato da un conducente che lo aveva in uso da pochi giorni. Secondo le prime dichiarazioni rilasciate alla polizia indiana, l’uomo ha perso ildel mezzo a causa di difficoltà nella gestione del cambio automatico, confondendo i pedali durante la guida. Il veicolo ha accelerato improvvisamente,ndo una decina di pedoni e numerosi mezzi, prima di schiantarsi contro il Solomon Building.