Ilgiorno.it - Artigianato in Fiera, oltre mille multe

Auto parcheggiate sulle piste ciclabili, sulle aiuole spartitraffico, sui marciapiedi oppure a bordo strada. In alcuni casi intralciavano il passaggio dei mezzi pubblici. Sono state 1161 lefatte dalla polizia locale intorno ai padiglioni dimilano Rho, durante i nove giorni dell’Artigiano in. Dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 gli agenti, coordinati dal comandante Antonino Frisone, in collaborazione con le altre forze dell’ordine del territorio sono stati impegnati su due turni, con otto pattuglie di giorno e due pattuglie alla sera dopo le 22. E considerato che l’Artigiano inha registratoun milione di visitatori il lavoro non è mancato. Delle 1.161 sanzioni la stragrande maggioranza è stata per divieto di sosta. Durante i controlli la polizia locale ha fermato tre auto con targa straniera.