Terzotemponapoli.com - Amoruso: ”Il Napoli continua a soffrire il cambio allenatore. Le sconfitte non possono che far…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lorenzo: “Ilil. Lenonche far bene, forgiano la squadra”Lorenzoha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex difensore, nativo di Bari, ha espresso il proprio parere su vari temi che riguardano il calcio italiano: in questo estratto, le osservazioni dell’ex giocato della Fiorentina suldi Antonio Conte.La Lazio si è rivelata la “bestia nera” del, prima eliminando dalla Coppa Italia la squadra allenata da Antonio Conte, poi espugnandola a domicilio nell’ultima gara di campionato. In virtù anche di questi ultimi risultati, quali sono le sue considerazioni su queste due squadre?“La Lazio ha iniziato un nuovo percorso puntando sull’ingaggio di un ottimoche sta dimostrando tutto il proprio valore già da tempo.