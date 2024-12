Quotidiano.net - Allevamento di insetti, la startup agritech Kinsect chiude round da 1 milione di euro

Roma, 10 dicembre 2024 – La mission, scritta a chiare lettere sul loro sito web ufficiale, è ‘Ridefiniamo la produzione di proteine’. Già, perchéinnovativa e società benefit con sede a Reggio Emilia, si occupa di allevareper la produzione di proteine sostenibili a uso mangimistico: fin dalla fondazione, nel 2021, l’obiettivo è fornire prodotti di alta qualità che migliorino la sostenibilità e promuovano un futuro alimentare più responsabile. Valori che devono aver convinto gli investitori: solo pochi giorni fa, laha annunciato la chiusura di un aumento di capitale da undi. IldiL’operazione, guidata da Farming Future – il polo nazionale di trasferimento tecnologico dell’agrifood tech, nato su iniziativa di Cdp Venture capital – in collaborazione con ToSeed & Partners, rappresenta un passo cruciale nel percorso di crescita di: servirà, infatti, al team per sviluppare soluzioni tecnologiche ancor più all’avanguardia per l’degli