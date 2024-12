Lanazione.it - Al Mandela Forum il pranzo di Natale dell'età libera

Firenze, 10 dicembre 2024 - Circa ottocento anziani oggi alper il tradizionaledidi chi frequenta i Centri’età. Con loro per lo scambio degli auguri presenti la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessore al Welfare Nicola Paulesu, la vicesindaca Paola Galgani, l’assessora Letizia Perini, l’assessora Caterina Biti, l’assessora Albanese, l’assessore Dario Danti, i presidenti dei Quartieri. Prima’inizio delè stato osservato un minuto di silenzio per le vittime’esplosione al deposito Eni di Calenzano. “Abbiamo deciso di mantenere questo momento molto atteso dai nostri anziani dei centri'età, un momento di ritrovo e condivisione primae feste di, non possiamo però non avere cuore e mente rivolti alle vittime’esplosione di Calenzano, ribadire il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle famigliee vittime e a tutte le persone coinvolte.