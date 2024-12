Ilfattoquotidiano.it - Vermiglio inserito nella cinquina finalista dei Golden Globes 2025

Vermiglio, il film di Maura Delpero vincitore del Leone d'Argento all'ultima Mostra Internazionale del cinema di Venezia, è stato inserito nella cinquina finalista dei Golden Globes 2025. Con il film italiano, nominati anche All we imagine as light, Emilia Pérez (molto apprezzato all'ultimo Festival di Cannes), The girl with the needle (Polonia, Svezia e Danimarca), il brasiliano I'm still here (presentato a Venezia) e The seed of the sacred fig che ha a Cannes ha ricevuto un prix speciale dalla giuria. Vermiglio è anche il film designato a rappresentare l'Italia agli Oscar.