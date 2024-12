Dilei.it - Vacanze anticipate per Myrta Merlino, chi la sostituisce a Pomeriggio 5

Saluti anticipati per, che stacca la spina per un po’. Una lunga vacanza per la conduttrice, che si terrà alla larga dalla cronaca quotidiana, così come dai giudizi che piovono costantemente sul suo5, fin dall’addio di Barbara D’Urso. Stando alle anticipazioni lanciate da Dagospia, ecco quando saluterà il pubblico.in vacanzaLedi Natale, per chi può permettersele, rappresentano un modo per ricaricare le batterie a metà anno. Qualcosa di decisamente utile per chi gestisce un ruolo di tale pressione come quello di una conduttrice.Il pubblico però non si sarebbe atteso ben tre settimane di stop da parte di. Giuseppe Candela ha confermato come la sua ultima puntata condotta sarà quella di venerdì 13 dicembre 2024. Si tornerà alla normalità a partire dall’immediato post Epifania, ovvero il 7 gennaio 2025.