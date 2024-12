Anteprima24.it - Trapani, il presidente Antonini furioso: “L’arbitro si è inventato tutto il secondo tempo”

di lettura: 2 minutiE’ un Valerioquello che ha commentato la sconfitta del, ora a -14 dal primo posto dove c’è il Benevento a quota 37. Contro i giallorossi di mister Auteri, al massimo dirigente del club granata non è andata giù la direzione di gara del signor Leone di Barletta, a detta difortemente penalizzante nei confronti della sua squadra: “In Lega Pro – ha detto – devi pregare Dio che almeno ti mandano un arbitro che riesce a gestire. Qui è dall’inizio dell’anno che vediamo cose allucinanti, davvero scandalose. Stasera, devo dire che essere a bordo campo mi ha fatto rendere conto di alcuni atteggiamenti delche ha avuto modi da provocatore. Questa cosa non mi sta bene. A noi si èil”. Obbligatorio un passaggio sul futuro di Aronica che per ora resta ben saldo in panchina: “Stasera – ha sottolineato– è la gara meno indicata per parlare del tecnico.