Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 10:00

Luceverdetrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code perintenso in carreggiata interna a parte della Bufalotta fino alla Tiburtina e tra la casellina e l’abbia in carreggiata altri rallentamenti con code a partire dall’uscita Trionfale fino allo svincolo Aurelia e nel settore a posto a partire dalla Prenestina fino alla Tiburtina rallentamenti con code anche sul tratto Urbano della A24sulla diramazioneSud rispettivamente da Portonaccio la tangenziale è da Torrenova a raccordo in tangenziale code a tratti dall’ uscita Nomentana a fino ai campi sportivi in direzione Stadio Olimpico ci si odia anche verso San Giovanni te lo zinco li porta maggiore in viale Castrense coda sulla Flaminia tra Labaro e Tor di Quinto e sulla Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali Asso della capitale auto in fila sullaFiumicino da Parco dei Medici albero della Magliana coda tratti sulla Pontina a partire da fino a 100 fino al Raccordo Anulare naturalmente versofuori territorio da segnalare un incidente avvenuto sulla A1Napoli sta provocando bene a 3 km di coda tra Colleferro e Valmontone indicazioni della capitale età Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità