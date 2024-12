Quotidiano.net - Stangata di Natale, la mappa dei rincari. Aumenti fino al 300%

Roma, 9 dicembre 2024 – Mancano ormai solo due settimane al2024, e come era facile prevedere, gli italiani andranno incontro adimportanti per cenoni, regali e viaggi. L’indagine congiunta di Facile.it- Consumerismo No Profit ha fotografato una serie di costi che arrivano anche alin più rispetto al2023. Vediamoli nel dettaglio. Il rapporto Facile.it-Consumerismo No Profit Secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca Emg Different, per i soli regali gli italiani spenderanno non meno di 11 miliardi di euro, con un esborso pro capite di 256 euro, anche se 6,2 milioni di connazionali spenderanno meno rispetto allo scorso anno. Fra questi il 47%, pari a 2,9 milioni di persone, lo farà perché sono aumentate altre spese e preferisce tagliare sui costi, mentre il 40% ha preso questa decisione perché vive un periodo di difficoltà economica.